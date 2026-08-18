Die Oberliga unter der Lupe
322 Tage Waldminghaus-Warten und 5 Minuten Park-Zeit
In der vierten Minute der Nachspielzeit durfte Leon Waldminghaus sein Comeback feiern – nach geschlagenen 322 Tagen und einer sc
In der vierten Minute der Nachspielzeit durfte Leon Waldminghaus sein Comeback feiern – nach geschlagenen 322 Tagen und einer schweren Knieverletzung kehrte der 26-Jährige beim 1:0 der TuS Koblenz beim SV Gonsenheim zurück aufs Feld.
Mark Dieler

Die Oberliga unter der Lupe: Wir schauen von Zeit zu Zeit auf den Spieltag und seine Besonderheiten. Die hatte der dritte ganz sicherlich zu bieten – und die Zahl drei spielte dabei keine unwesentliche Rolle.

Lesezeit 3 Minuten
Manche Dinge brauchen Zeit, gut Ding will eben Weile haben. So wie bei Leon Waldminghaus. Aber manche guten Dinge wollen auch mal schnell erledigt sein. So wie bei Seok-Min Park. Der dritte Spieltag der Fußball-Oberliga war einer zwischen 322 Tage Warten aufs Comeback und einem Rekord-Hattrick binnen fünf Minuten.
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