Die Oberliga unter der Lupe 322 Tage Waldminghaus-Warten und 5 Minuten Park-Zeit Mirko Bernd 18.08.2026, 06:00 Uhr

i In der vierten Minute der Nachspielzeit durfte Leon Waldminghaus sein Comeback feiern – nach geschlagenen 322 Tagen und einer schweren Knieverletzung kehrte der 26-Jährige beim 1:0 der TuS Koblenz beim SV Gonsenheim zurück aufs Feld. Mark Dieler

Die Oberliga unter der Lupe: Wir schauen von Zeit zu Zeit auf den Spieltag und seine Besonderheiten. Die hatte der dritte ganz sicherlich zu bieten – und die Zahl drei spielte dabei keine unwesentliche Rolle.

Manche Dinge brauchen Zeit, gut Ding will eben Weile haben. So wie bei Leon Waldminghaus. Aber manche guten Dinge wollen auch mal schnell erledigt sein. So wie bei Seok-Min Park. Der dritte Spieltag der Fußball-Oberliga war einer zwischen 322 Tage Warten aufs Comeback und einem Rekord-Hattrick binnen fünf Minuten.







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