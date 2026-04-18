Mit dem 3:1-Auswärtssieg hat der FV Engers den Abstieg des FV Eppelborn besiegelt. Die Gastgeber könnten nun noch maximal auf 29 Zähler kommen, zu wenig, um die Konkurrenz einzuholen. Man of the Match war Doppelpacker Nils Wambach

Zunächst für die Statistik: Der Abstieg des FV Eppelborn aus der Fußball-Oberliga ist besiegelt, so viel stand nach der 1:3 (0:2)-Heimniederlage der Saarländer gegen den FV Engers fest.

Denn selbst wenn alle verbleibenden Saisonspiele gewonnen würden, würden 29 Punkte nicht ausreichen, zumal Arminia Ludwigshafen auf Rang 16 bei 30 Zählern steht.