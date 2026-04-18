Wambach mit Doppelpack
3:1-Sieg: Engers besiegelt Eppelborns Abstieg
Nils Wambach traf zweimal für seinen FV Engers beim 3:1-Auswärtssieg beim FV Eppelborn. Die Gastgeber sind damit abgestiegen.
Nils Wambach traf zweimal für seinen FV Engers beim 3:1-Auswärtssieg beim FV Eppelborn. Die Gastgeber sind damit abgestiegen.
Jörg Niebergall

Mit dem 3:1-Auswärtssieg hat der FV Engers den Abstieg des FV Eppelborn besiegelt. Die Gastgeber könnten nun noch maximal auf 29 Zähler kommen, zu wenig, um die Konkurrenz einzuholen. Man of the Match war Doppelpacker Nils Wambach

Lesezeit 3 Minuten
Zunächst für die Statistik: Der Abstieg des FV Eppelborn aus der Fußball-Oberliga ist besiegelt, so viel stand nach der 1:3 (0:2)-Heimniederlage der Saarländer gegen den FV Engers fest.Denn selbst wenn alle verbleibenden Saisonspiele gewonnen würden, würden 29 Punkte nicht ausreichen, zumal Arminia Ludwigshafen auf Rang 16 bei 30 Zählern steht.

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