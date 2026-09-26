Der FC Rot-Weiss Koblenz durfte sich unter der Woche zwar nicht über Punkte, dafür aber über 3000 Euro freuen. Die Verleihung des „Lotto Fairplay-Preises“ stand an – und der ging sehr klar an die Rot-Weissen, die aktuell aber nicht ganz vorne stehen.
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In der Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz ging es unter der Woche fair vor. Äußerst fair. Denn die Preise für die fairsten Teams in der Männer-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der Frauen-Regionalliga Südwest wurden an die jeweils drei besten Teams übergeben.