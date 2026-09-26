Lotto Fairplay-Preis verliehen 3000 Euro für Sieger: Rot-Weiss Koblenz ohne Gelb-Rot Mirko Bernd 26.09.2026, 08:16 Uhr

i Fair geht vor: Deshalb herrschte Freude über den 3000-Euro-Scheck bei den Rot-Weiss-Koblenz-Vertretern um (von links) Teammanager Sascha Heilig, Kapitän Almir Ahmetaj, Pit Arndt (Wirtschaftsratvorsitzender), Brigtte Zieger (Vorstand Jugend und Soziales) sowie Dirk Schmitt (2. Vorsitzender). Die Koblenzer waren das fairste Team in der abgelaufenen Oberliga-Saison und wurden in der Lotto-Zentrale ausgezeichnet. Peter Seydel. FOTO SEYDEL

Der FC Rot-Weiss Koblenz durfte sich unter der Woche zwar nicht über Punkte, dafür aber über 3000 Euro freuen. Die Verleihung des „Lotto Fairplay-Preises“ stand an – und der ging sehr klar an die Rot-Weissen, die aktuell aber nicht ganz vorne stehen.

In der Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz ging es unter der Woche fair vor. Äußerst fair. Denn die Preise für die fairsten Teams in der Männer-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der Frauen-Regionalliga Südwest wurden an die jeweils drei besten Teams übergeben.







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