Dank eines 2:1-Sieges gegen den Lokalrivalen Cosmos bleibt Rot-Weiss Koblenz an den Spitzenplätzen der Oberliga dran. Nach schwacher erster Halbzeit steigerten sich die Cosmonauten, schafften es aber nicht mehr, einen Punkt zu ergattern.
Lesezeit 3 Minuten
Am Ende war es zwar noch einmal eng geworden, aber letztlich waren sich alle Beteiligten einig, dass der Sieg zu Recht an Rot-Weiss Koblenz ging: Mit 2:1 (2:0) behielten die „Gäste“ im Stadion Oberwerth die Oberhand und entschieden das Stadtderby der Fußball-Oberliga gegen den FC Cosmos Koblenz für sich.