Cift-Team mischt oben mit 2:1 – Rot-Weiss siegt im Stadtduell gegen Cosmos Matthias Schlenger 12.09.2026, 21:46 Uhr

i James Shepard (rotes Trikot im Vordergrund) bejubelt mit Dejvi Alsela sein Tor zum 1:0 für Rot-Weiss im Koblenzer Derby gegen Cosmos. Torhüter Josue Duverger ist geschlagen. Wolfgang Heil

Dank eines 2:1-Sieges gegen den Lokalrivalen Cosmos bleibt Rot-Weiss Koblenz an den Spitzenplätzen der Oberliga dran. Nach schwacher erster Halbzeit steigerten sich die Cosmonauten, schafften es aber nicht mehr, einen Punkt zu ergattern.

Am Ende war es zwar noch einmal eng geworden, aber letztlich waren sich alle Beteiligten einig, dass der Sieg zu Recht an Rot-Weiss Koblenz ging: Mit 2:1 (2:0) behielten die „Gäste“ im Stadion Oberwerth die Oberhand und entschieden das Stadtderby der Fußball-Oberliga gegen den FC Cosmos Koblenz für sich.







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