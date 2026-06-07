Siegener Talent nach Koblenz 19 Jahre, 1,93 Meter: Miguel Garcia kommt zu Cosmos Mirko Bernd 07.06.2026, 21:13 Uhr

i Kommt zu Cosmos Koblenz: Miguel Garcia. FC Cosmos Koblenz

Der FC Cosmos Koblenz hat sich ein Talent von den Sportfreunden Siegen geangelt. Miguel Garcia kommt zum Oberligisten. In Koblenz hat der 19-Jährige aber schon mal die Fußballschuhe geschnürt.

Während der ehemalige Trainer des FC Cosmos Koblenz, Yusuf Emre Kasal, am Sonntag mit Rot-Weiss Wittlich wie mit Cosmos im Juni 2025 den Aufstieg in die Oberliga perfekt machte und kommende Saison auf seinen Ex-Klub treffen wird, haben die „Cosmonauten“ einen weiteren Spieler verpflichtet.







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