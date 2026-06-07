Der FC Cosmos Koblenz hat sich ein Talent von den Sportfreunden Siegen geangelt. Miguel Garcia kommt zum Oberligisten. In Koblenz hat der 19-Jährige aber schon mal die Fußballschuhe geschnürt.
Lesezeit 1 Minute
Während der ehemalige Trainer des FC Cosmos Koblenz, Yusuf Emre Kasal, am Sonntag mit Rot-Weiss Wittlich wie mit Cosmos im Juni 2025 den Aufstieg in die Oberliga perfekt machte und kommende Saison auf seinen Ex-Klub treffen wird, haben die „Cosmonauten“ einen weiteren Spieler verpflichtet.