Gerade einmal einen Punkt hat der 1. FC Kaiserslautern II mehr auf dem Konto als der SC Idar-Oberstein. Wer das Duell im Hans-Dieter-Krieger-Stadion gewinnt, der kann in seiner Krise durchatmen.

Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion wird am Samstag (15.30 Uhr) ein Oberliga-Krisenduell angepfiffen. Der SC Idar-Oberstein empfängt die zweite Mannschaft (U21) des 1. FC Kaiserslautern. Beim SC rumpelt und ruckelt es, und es ist Druck auf dem Kessel. Defensiv-Auftreten und nur sechs Punkte befeuern im Haag früh Abstiegssorgen. Doch den Lauterern geht es kaum besser, sie haben – obwohl mit Jean Zimmer ein alter Profirecke der vergangenen Jahre im Kader steht – gerade einmal einen Zähler mehr gesammelt als der SC.

FCK-Coach Alexander Bugera ist unzufrieden mit der Spielweise seiner Mannschaft. Die bedingungslose Pressingmaschine der Vorsaison sind die „kleinen Roten Teufel“ gerade nicht. Zudem haben Leistungsträger keine gute Form. Beispielsweise bei Shawn Blum, der in der vergangenen Runde mit 27 Treffern Oberliga-Torschützenkönig war, läuft es nicht rund. Drei Spiele haben die Lauterer so in Serie verloren. Womöglich kommt der 1. FCK II also zu einem günstigen Zeitpunkt für den SC.

„Unsere Stärken waren Zweikämpfe, Laufbereitschaft und Disziplin. Die will ich wieder sehen“

SC-Trainer Tomasz Kakala

Tomasz Kakala ist da vorsichtig und möchte sich nicht über mögliche Schwierigkeiten der Lauterer auslassen, zumal er im Gast nach wie vor „eine Mannschaft mit unglaublichem Potenzial“ sieht. „Wir müssen bei unserer Leistung anfangen, wir müssen uns verbessern“, sagt der Idarer Trainer. Kakala möchte, dass seine Mannschaft ihre Stärken wieder in die Waagschale wirft. Er erklärt: „Unsere Stärken waren Zweikämpfe, Laufbereitschaft und Disziplin. Die will ich wieder sehen – und damit die Mannschaft sie wieder zeigt, nehme ich auch Marco Reich in die Pflicht.“

Reich soll in seiner neuen Unterstützerfunktion den Forderungen des Trainers Nachdruck verleihen. Dass der Deutsche Meister von 1998 auf der Idarer Bank Platz nimmt, macht das kleine FCK-Familientreffen im Haag rund. Reich an der Seite, womöglich die alten Recken Zimmer und Kraus im Duell auf dem Platz, da geht FCK-Anhängern das Herz auf. Beim SC hoffen aber alle vor allem, dass das die Punkte im Krisenduell im Haag bleiben.