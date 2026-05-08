Der FV Engers machte eine gute Oberliga-Partie gegen den wohl baldigen Regionalligisten 1 FC Kaiserslautern II. Zu etwas Zählbarem reichte es aber nicht für das Team vom Wasserturm. Auch weil ein ehemaliger Linzer traf.
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Der FV Engers hat es nicht geschafft, den 1. FC Kaiserslautern II auf seinem Weg in die Fußball-Regionalliga aufzuhalten. Trotz heftiger Gegenwehr des FVE setzten sich die „Roten Teufelchen“ am Wasserturm verdient mit 3:1 (2:0) durch und gehen mit drei Punkten Vorsprung auf den FK Pirmasens in die letzten drei Oberliga-Spieltage.