FVE muss 1:3 hinnehmen
1. FC Kaiserslautern II um Ex-Linzer gewinnt in Engers
Der künftige Laubacher Louis Klappeich (Nummer 29) kam beim FV Engers schon nach 13 Minuten ins Spiel und traf gegen den 1. FC K
Der künftige Laubacher Louis Klappeich (Nummer 29) kam beim FV Engers schon nach 13 Minuten ins Spiel und traf gegen den 1. FC Kaiserslautern II um Torwart Enis Kamga (rechts), der jüngst sein Zweitliga-Debüt beim FCK feierte, zum 1:2, die Gäste siegten aber mit 3:1 am Wasserturm.
Jörg Niebergall

Der FV Engers machte eine gute Oberliga-Partie gegen den wohl baldigen Regionalligisten 1 FC Kaiserslautern II. Zu etwas Zählbarem reichte es aber nicht für das Team vom Wasserturm. Auch weil ein ehemaliger Linzer traf.

Lesezeit 3 Minuten
Der FV Engers hat es nicht geschafft, den 1. FC Kaiserslautern II auf seinem Weg in die Fußball-Regionalliga aufzuhalten. Trotz heftiger Gegenwehr des FVE setzten sich die „Roten Teufelchen“ am Wasserturm verdient mit 3:1 (2:0) durch und gehen mit drei Punkten Vorsprung auf den FK Pirmasens in die letzten drei Oberliga-Spieltage.

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