Zu keiner Partie in den 5. Ligen Deutschlands kamen mehr Zuschauer als zum Meisterstück des 1. FC Kaiserslautern II gegen den FV Eppelborn. Die „kleinen“ Roten Teufel toppten beim 5:0 vor 6518 Fans den bisherigen Saisonrekord eines Ex-Zweitligisten.
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Der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern II von der Fußball-Oberliga in die Regionalliga war nicht nur ein lange herbeigesehntes Ziel auf dem Betzenberg, sondern er fand auch noch vor eine Rekordkulisse in dieser Saison für die 5. Liga in Deutschland statt.