Fünftliga-Rekord auf „Betze“ 1. FC Kaiserslautern II knackt Marke von Ex-Zweitligist Mirko Bernd 04.06.2026, 11:20 Uhr

i Eine Stimmung fast wie bei den "Großen" herrschte bei den "kleinen" Roten Teufel gegen Eppelborn, zumindest in der berüchtigen Westkurve, denn die war ziemlich voll besetzt beim 5:0 des 1. FC Kaiserslautern II gegen den FV Eppelborn, durch das die Lauterner U21 in die Regionalliga aufstieg. Es war mit 6518 Fans das am besten besuchte Fünftliga-Spiel in Deutschland in dieser Saison. IMAGO/Daniel Meyer. IMAGO/Jan Huebner

Zu keiner Partie in den 5. Ligen Deutschlands kamen mehr Zuschauer als zum Meisterstück des 1. FC Kaiserslautern II gegen den FV Eppelborn. Die „kleinen“ Roten Teufel toppten beim 5:0 vor 6518 Fans den bisherigen Saisonrekord eines Ex-Zweitligisten.

Der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern II von der Fußball-Oberliga in die Regionalliga war nicht nur ein lange herbeigesehntes Ziel auf dem Betzenberg, sondern er fand auch noch vor eine Rekordkulisse in dieser Saison für die 5. Liga in Deutschland statt.







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