Plus Koblenz Zwischen Vorfreude und Ungewissheit – TuS und Rot-Weiss Koblenz sehnen Saisonstart herbei Matthias Schlenger Von Klaus Reimann i Neuerwerbung Eugene Dennis (links), dreifacher liberianischer Nationalspieler, ist gleich eine feste Größe bei Rot-Weiss Koblenz. Foto: René Weiss Vorfreude gewiss, aber auch Ungewissheit ist immer da, wenn der erste Spieltag einer neuen Saison ansteht. In der Oberliga ist TuS Koblenz gleich bei der spielstarken U 21 des 1. FC Kaiserslautern gefordert. Die neu formierte und von Verletzungssorgen geplagte Elf von Rot-Weiss Koblenz will gegen den SV Auersmacher einen guten Start hinlegen. Lesezeit: 4 Minuten

FC Rot-Weiss Koblenz - SV Auersmacher (Samstag, 15 Uhr). Das hatte sich Fatih Cift ganz anders vorgestellt. Nachdem sich die Zusammenstellung des neuen Oberliga-Kaders bei Rot-Weiss Koblenz anfänglich etwas zäh gestaltete, kam in den vergangenen zwei Wochen Fahrt in die Angelegenheit. So nach und nach kristallisierte sich nach zahlreichen Abgängen ...