Willkommen im Abstiegskampf: FV Engers unterliegt FV Diefflen und rückt nahe an die Abstiegszone

Die Tabellensituation in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird für den FV Engers immer prekärer. Mit 0:2 (0:2) verlor der FVE am Samstagnachmittag sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause auf dem Kunstrasenplatz am Engerser Wasserturm gegen den FV Diefflen und hat nun drei schwere Auswärtsaufgaben in Folge vor der Brust. Obwohl Engers derzeit Tabellenneunter ist, beträgt der Abstand zum ersten möglichen Abstiegsplatz nun nur noch zwei Punkte.