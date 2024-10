Plus Engers Wieder kein Heimsieg, aber eine Steigerung nach der Pause – Engerser drehen 0:2 gegen Karbach auf 2:2 Von Stefan Kieffer i Nach einer schwachen ersten Hälfte brachte der Engerser Stürmer Manuel Simons, hier am Ball im Duell mit Karbachs Kevin Leidig, erst nach den Umstellungen in der zweiten Halbzeit seine Stärken zur Geltung, verpasste aber bei zwei Großchancen den Siegtreffer für sein Team. Foto: Jörg Niebergall Der FC Karbach hat auch das 13. Pflichtspiel in Folge gegen den FV Engers nicht gewonnen, war aber nach einer 2:0-Führung zur Pause am Wasserturm nahe dran. Lesezeit: 3 Minuten

Die Engerser hingegen holten im sechsten Heimspiel der Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den ersten Punkt, vergaben aber in einer überlegen geführten zweiten Halbzeit den durchaus möglichen Sieg. So mussten beide Seiten nach einer abwechslungsreichen und leidenschaftlichen Partie mit einem 2:2 zufrieden sein. FVE-Trainer Watzlawik mit Galgenhumor „Wir haben heute mehr Punkte ...