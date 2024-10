Die Eisbachtaler Abwehr um Lennard Plum (rechts) musste sich bei Schott Mainz einiger Angriffe erwehren, so wie in dieser Szene gegen Etienne Portmann (links), der per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Am Ende stand es 3:1 für die Gastgeber aus der Landeshauptstadt. Foto: Andreas Egenolf