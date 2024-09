Plus Nentershausen

Werbung für Heimspiel gegen Überflieger Pirmasens: Nach der Gala im Pokal hofft Eisbachtal auf große Kulisse

i Nach dem Galaauftritt im Rheinlandpokal in Wirges wollen die Eisbachtaler Sportfreunde (hier mit Jerome Zey) auch gegen Oberliga-Spitzenreiter FK Pirmasens überzeugen. Foto: René Weiss

Es gibt Spiele, in denen macht es eine Mannschaft ihrem Trainer leicht, zum Fan zu werden. „Ich glaube nicht, dass wir diese Qualität in der Region allzu oft finden“, schwärmte Thorsten Wörsdörfer auch am Tag nach dem 8:1 im Pokalspiel bei der Spvgg EGC Wirges noch (siehe nebenstehender Bericht) und nahm einen Gedanken auf, den er schon kurz nach dem Abpfiff formuliert hatte.