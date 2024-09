Plus Nentershausen „Vorgezogenes Weihnachtsfest“: Eisbachtal verteilt gegen abgezockten Tabellenführer Pirmasens schon Geschenke Von Klaus Sackenheim i Auch wenn in dieser Szene der Einsatz stimmte, konnten Kapitän Max Olbrich (rechts) und seine Eisbachtaler den starken Tabellenführer FK Pirmasens (links 2:0-Torschütze Kevin Büchler) nicht stoppen. Foto: Andreas Hergenhahn Nach Wormatia Worms vor Wochenfrist kam mit dem aktuellen Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz, dem FK Pirmasens, ein weiteres Schwergewicht auf die Eisbachtaler Sportfreunde zu. Hatten die Westerwälder unter der Woche bei der 8:1-Gala im Rheinlandpokal bei der Spvgg EGC Wirges noch ordentlich Selbstbewusstsein getankt, waren sie gegen den traditionsreichen und ambitionierten FK Pirmasens bei der 0:4 (0:3)-Heimniederlage nun aber chancenlos. Lesezeit: 3 Minuten

Die Pfälzer waren vom Anpfiff weg präsent, zeigten Dominanz und hatten schon nach drei Minuten die erste dicke Torchance, als Tobias Jänicke gut in Position gebracht wurde, aber in aussichtsreicher Schussposition an Eisbachtals Schlussmann Niklas Kremer scheiterte. Hatte Kremer in dieser Situation die frühe Gästeführung verhindert, sorgte er sechs Minuten ...