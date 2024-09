Plus Koblenz

Virus schwächt TuS vor Partie gegen Karbach – Rot-Weiss hofft auf Coup in Pirmasens

i Er fehlt der TuS auch gegen Karbach: Mittelfeldmann Igor Blagojevic (links) ist aus privaten Gründen in seine bosnische Heimat gereist. Foto: Wolfgang Heil

Die beiden Koblenzer Oberligisten stehen am Samstag vor ebenso interessanten wie herausfordernden Aufgaben. Während die TuS im Nachbarschafts-Duell gegen den FC Karbach ihre aufsteigende Form untermauern will, tritt Rot-Weiss beim noch ungeschlagenen Tabellenführer FK Pirmasens an. Die Partien sind auch ein Stück weit eine Standortbestimmung, ehe es am kommenden Wochenende zum direkten Duell kommt.