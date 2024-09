Vier Kracherspiele nach Gang für den FC Karbach: Den Anfang macht Wornatia Worms

Tim Niemcyzk (in Blau), im Sommer aus Metternich verpflichtet, stand beim 2:1 gegen Ludwigshafen und auch am Mittwoch beim 4:3-Pokalsieg in Metternich jeweils als rechter Verteidiger in der Startformation des FC Karbach. Ob der junge und schnelle Niemczyk die Position auch beim schweren Auswärtsspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) bei Wormatia Worms bekleiden darf? Foto: hjs-Foto