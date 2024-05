Plus Baumholder

VfR Baumholder holt Lucas und spielt am Sonntag im Oberwerth-Stadion: Letzter Auftritt in der Oberliga

i Lucas (dunkle Kleidung, Nummer 77) schoss zwei Tore beim 4:0-Sieg der SG Kirn/Kirn-Sulzbach im Landesliga-Derby gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Foto: Michael Greber

Der VfR Baumholder tritt am Sonntag zum letzten Mal in der Fußball-Oberliga an. Um 14 Uhr gastieren die bereits abgestiegenen Westricher beim vom Abstieg bedrohten FC Cosmos Koblenz im Stadion Oberwerth. Zuvor ist der neunte Zugang für die kommende Spielzeit bekannt geworden. Der VfR hat Lucas Alves da Silva von Landesligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach verpflichtet.