Plus Dudenhofen VfR Baumholder: Aufgefressen und verdaut – Ohne Energie und Chance in Dudenhofen – Paller grätscht sich zu Rot Von Sascha Nicolay i Auch zu dritt (hier attackieren die Baumholderer Sascha Hammann, Lukas Stallbaum und Nico Schulz) war gegen den Kapitän des FV Dudenhofen, Marvin Sprengling oft kein Kraut gewachsen. Der VfR Baumholder unterlag in der Südpfalz 0:2. Foto: David Schmitt Lesezeit: 4 Minuten Kraftlos, mutlos, leidenschaftslos und somit chancenlos war der VfR Baumholder bei seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga beim FV Dudenhofen. Mit der 0:2 (0:1)-Niederlage war die Mannschaft um Spielertrainer Sascha Hammann noch gut bedient.

„Wir waren absolut unterlegen. Dudenhofen hat völlig verdient gewonnen, vielleicht sogar noch ein Tor zu niedrig.“ Sascha Hammann nahm nach der Partie auf dem Rasen in Dudenhofen kein Blatt vor den Mund. Konnte er im Grunde auch nicht, zu schwach präsentierte sich seine Mannschaft in diesem so wichtigen Spiel im ...