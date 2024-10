Plus Koblenz

Verbesserte TuS lässt Eisbachtal keine Chance – Sportfreunde-Coach Wörsdörfer: Das geht an die Moral

i Eisbachtals Torwart Niklas Kremer ist geschlagen, Damir Grgic (rechts) dreht zum Jubeln ab: Mit dem 1:0 legte der TuS-Verteidiger den Grundstein zum 3:0 gegen den Aufsteiger. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher

Michael Stahl hat schon viel erlebt im Fußball und weiß von daher, wie trügerisch eine 2:0-Führung sein kann – selbst nach 80 Minuten. In genau dieser Spielminute schepperte es am Mittwochabend bei der Oberliga-Partie zwischen TuS Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal gewaltig im Stadion am Oberwerth, als TuS-Coach Stahl aus Ärger mit der flachen Hand gegen die Umrandung seiner kleinen Trainerbox donnerte.