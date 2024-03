Plus Dudenhofen „Unnötig“ wird zum Wort des Tages: Individuelle Fehlleistungen begünstigen die Niederlage des VfR Baumholder Von Sascha Nicolay i René Wenz verursachte den Freistoß, der zum 0:1 führte. Foto: Ding Lesezeit: 2 Minuten Das 0:2 des VfR Baumholder beim FV Dudenhofen war das Resultat einer schwachen Leistung der gesamten Mannschaft. Trotzdem begünstigten einzelne unnötige Aktionen die Niederlage.

„Unnötig“ war das VfR-Wort des Tages in Dudenhofen. „Das war auch so ein unnötiges Ding“, seufzte VfR-Spielertrainer Sascha Hammann über den Elfmeter den Nico Schulz verursachte. Plump hatte der Baumholderer Rechtsverteidiger seinen Gegenspieler Jannik Styblo zu Fall gebracht. Der Elfer war unstrittig, richtete aber immerhin keinen Schaden an, weil Sebastian ...