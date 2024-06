Plus Nentershausen Unglückliches 2:3 nach 2:1-Führung: Oberliga-Aufsteiger Eisbachtal verliert sein erstes Testspiel Von Andreas Egenolf i Ausgleich nach gut einer halben Stunde: Jonas Kahles (rechts) setzte eine Ablage von Sportfreunde-Neuzugang Jonathan Kap sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Netz. Foto: Andreas Hergenhahn Aufsteiger Eisbachtaler Sportfreunde hat zum Start in den Testspielreigen für die neue Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eine späte 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes hinnehmen müssen. Lesezeit: 1 Minute

Die Wörsdörfer-Elf geriet dabei in der prallen Juni-Sonne auf dem Rasenplatz in Nentershausen früh in Rückstand: Noah Link musste einen Querpass für die Gäste im Strafraum nur noch über die Linie drücken (3.). Mit zunehmender Spieldauer kam der Rheinlandmeister besser ins Spiel und glich folgerichtig aus: Jonas Kahles (setzte eine Ablage ...