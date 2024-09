Plus Koblenz/Herxheim TuS-Sieg rückt wegen Esmel-Eklat in den Hintergrund – Beleidigungen beim Koblenzer 2:1? Von Matthias Schlenger i Chance für Viktoria Herxheim, aber der Koblenzer Torwart Michael Zadach hält den Ball fest in den Händen – die TuS gewann ihr Oberliga-Auswärtsspiel mit 2:1 und rückte dadurch ins obere Tabellendrittel nach vorn. Foto: Mark Dieler Die Auswärtsbilanz von TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga kann sich mit drei Spielen und drei Siegen sehen lassen. Nach dem 2:1-Erfolg im Nachholspiel bei Viktoria Herxheim steht nun am Samstag (15 Uhr) die Begegnung beim SV Morlautern an. Jedoch unter schwierigen Voraussetzungen, auch des Eklats um Dylan Esmel wegen. Lesezeit: 3 Minuten

Fakt ist: Esmel ist am Samstag in Morlautern gesperrt. Die Gelb-Rote Karte hatte er in der Schlussminute in Herxheim binnen weniger Sekunden wegen fortwährenden Reklamierens erhalten, so der Anschein. Was aber einige Begleiterscheinungen hatte. Nun ist Esmel ein Spieler, der immer wieder polarisiert durch jede Menge Theatralik, und der auch nach ...