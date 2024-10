Plus Koblenz

TuS und Rot-Weiss haben (vorerst) ihren Platz gefunden: Wie die Koblenzer Trainer auf die Oberliga blicken

i Sein Einsatz gegen Ludwigshafen ist noch offen: TuS-Offensivmann Felix Könighaus (rechts) plagten zuletzt Probleme an den Adduktoren. Foto: W. Heil

Noch vier Spieltage, dann ist die Hinrunde in der Fußball-Oberliga schon wieder Geschichte. So langsam gewinnt die Tabelle an Konturen, wobei die beiden Koblenzer Klubs nach etwas mehr als einem Drittel der Saison für sich festhalten können, gut bis sehr gut unterwegs zu sein. Das soll natürlich am Wochenende so bleiben, sowohl die TuS als auch die Rot-Weissen bekommen es mit Gegnern zu tun, die hinter ihnen platziert sind.