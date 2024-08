Plus Idar-Oberstein

TuS Mechtersheim feuert den Trainer und setzt auf Uwe Rapolder – Verrückter Start für den SC Idar-Oberstein

i „Da geht's lang“, scheint Tomasz Kakala zu sagen. Der Trainer hat den SC Idar-Oberstein zurück in die Oberliga geführt. Am Samstag startet die Saison mit einem Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim. Foto: Stefan Ding

Die Ungewissheit gehört zum Start in eine Fußball-Saison wie die Musik zum Handkäs'. Für den SC Idar-Oberstein gibt es vor seinem Auftaktspiel in der Fußball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) jetzt noch ein Fragezeichen mehr, denn Gastgeber TuS Mechtersheim hat völlig überraschend am Mittwoch seinen Trainer entlassen.