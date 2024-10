Plus Mainz TuS Koblenz verliert 1:3 in Gonsenheim: Schlussoffensive bringt keine Wende Von Gert Adolphi i Ausgebremst: TuS-Kapitän André Mandt (gelbes Trikot, im Duell mit Jan Vogel) traf zur frühen Führung in Gonsenheim, musste sich mit seinen Kollegen aber am Ende 1:3 geschlagen geben. Foto: Mark Dieler Nichts zu holen war für die TuS Koblenz beim SV Gonsenheim. Das Team von Michael Stahl unterlag im Verfolgerduell der Fußball-Oberliga trotz 1:0-Führung und Drangphase nach der Pause mit 1:3. Lesezeit: 2 Minuten

Die TuS Koblenz verlagerte in der letzten halben Stunde des Verfolgerduells der Fußball-Oberliga das Geschehen zwar überwiegend in die Hälfte des gastgebenden SV Gonsenheim, doch eine Resultatsverbesserung lag gegen den tief stehenden und gut verteidigenden Gegner nicht in der Luft. „Wir sind zwar angerannt, ohne aber die letzte Gefahr auszustrahlen“, ...