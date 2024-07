Plus Koblenz

TuS Koblenz setzt Zusammenarbeit mit Michael Stahl fort – und verkündet weiteren Zugang

i TuS-Trainer Michael Stahl (RZ-Archivfoto) Foto: Wolfgang Heil

Die Entscheidung hatte sich abgezeichnet, doch nun kann die TuS Koblenz offiziell Vollzug melden. Michael Stahl wird den Fußball-Oberligisten auch in der kommenden Saison trainieren. Parallel dazu laufen die Kaderplanungen weiter: Ein Spieler aus Bosnien-Herzegowina, der in der Vergangenheit schon in Koblenz aktiv war, wird den TuS-Kader verstärken.