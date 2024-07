Plus Boppard

TuS Koblenz mit finalem Test vor Saisonstart in der Oberliga – Trainer Stahl: Spiel gibt uns ein gutes Gefühl

Von Matthias Schlenger

i Dominik Kaiser, hier Kopfballsieger gegen einen Aachener Gegenspieler, empfahl sich in Boppard für einen Vertrag bei TuS Koblenz. Zuvor hatte der Stürmer auch beim Oberligaaufsteiger SC Idar-Oberstein vorgespielt. Foto: Matthias Schlenger

Noch wenige Tage, dann geht es für beide Mannschaften wieder um Punkte: für die TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim 1. FC Kaiserslautern II, für Alemannia Aachen in der 3. Liga bei Rot-Weiss in Essen. Im Testspiel gegeneinander am Sonntagnachmittag behielten die Koblenzer vor knapp 500 Zuschauern im Stadion in Boppard-Buchenau mit 2:1 (1:1) die Oberhand, doch dies hatte für keine der beiden Seiten höchste Priorität.