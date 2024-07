Plus Koblenz TuS Koblenz gewinnt Testspiel gegen SV RW Hadamar mit 2:0 – Torhüter kommt aus Andernach Von Lukas Erbelding i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Im zweiten Testspiel hat Fußball-Oberligist TuS Koblenz seinen zweiten Sieg eingefahren. Zudem kann der Verein einen weiteren Zugang verkünden. Lesezeit: 1 Minute

Die TuS Koblenz hat auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die bevorstehende Saison erfolgreich bestritten: Nach dem deutlichen 5:0 gegen die SG Schneifel am vergangenen Wochenende setzte sich der Oberligist nun in Gückingen gegen den hessischen Verbandsligisten SV RW Hadamar mit 2:0 durch. Vor 120 Zuschauern fielen beide Tore bereits in ...