Plus Nentershausen

Trotz Dominanz gegen passive Eppelborner: Lukas Reitz erlöst Eisbachtal erst auf den letzten Drücker

Von Klaus Sackenheim

i Zielstrebig bis zum Schluss: Eisbachtals Kapitän Lukas Reitz (rotes Trikot) bescherte seiner Mannschaft gegen Mitaufsteiger Eppelborn in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg in der Oberliga. Foto: Andreas Hergenhahn

Die Besucherzuspruch fiel diesmal bei „nur“ 200 Zuschauern ein bisschen geringer aus, Freude und Erleichterung waren am Ende dafür umso größer: Diejenigen, die den Weg ins Nentershausener Stadion nicht gefunden hatten, versäumten beim 3:2 (0:1)-Erfolg der Eisbachtaler Sportfreunde über den FV Eppelborn nicht nur den ersten Sieg der Westerwälder nach ihrer Rückkehr in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, sondern auch einen an Spannung kaum zu überbietenden Spielverlauf.