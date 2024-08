Plus Engers Trotz 0:9-Klatsche in Kaiserslautern: Gegner des FV Engers ist kein Prügelknabe Von Matthias Schlenger Mit missglückten Saisonstarts hat der Fußball-Oberligist FV Engers durchaus seine Erfahrungen gemacht. Vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Viktoria Herxheim an diesem Samstag (Anpfiff: 15 Uhr) helfen den Grün-Weißen derlei Erinnerungen aber nur wenig. Lesezeit: 2 Minuten

Vier Spiele, drei Punkte, die gleiche Bilanz gab es für den FVE in der Saison 2019/2020, während Engers 2021/2022 sogar erst zwei Zähler in vier Anläufen erbeutet hatte. Jedoch, und das sollte Zuversicht verbreiten: In beiden Spielzeiten folgte ein „Dreier“ im fünften Saisonspiel. Es bleibt jedoch bei der mehr als angespannten ...