Trendwende bereitet Eisbachtal Spaß: Aufsteiger empfängt nach drei Siegen in Serie Arminia Ludwigshafen

Nachdem sich Devran Akin Erol (am Ball, hier im Heimspiel gegen Eppelborn) zuletzt ein Sonderlob seines Trainers redlich verdient hatte, verletzte sich der 20-Jährige beim 3:1-Erfolg der Sportfreunde in Idar-Oberstein und muss gegen Ludwigshafen passen. Foto: Andreas Hergenhahn Noch will Thorsten Wörsdörfer kein erstes Zwischenfazit ziehen. Dafür sieht der Ex-Profi erst nach zehn Spielen den Zeitpunkt gekommen, um verlässliche Aussagen treffen zu können. Über den Trend spricht er trotzdem – und zwar gerne. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Leistungen und Ergebnisse zuletzt waren gut. Ich habe vieles von dem gesehen, was ich mir vorstelle. Das macht etwas mit einem Trainer, der die ganze Sache emotional mitlebt“, sagt der Coach der Sportfreunde Eisbachtal nach drei Siegen in Folge im Rheinlandpokal-Derby gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth (6:0) sowie in der ...