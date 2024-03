Plus Baumholder Trainer Sascha Hammann möchte die Tabelle ausblenden: VfR Baumholder vor wichtigem Spiel beim FV Dudenhofen Von Sascha Nicolay i Sascha Hammann, der Coach des VfR Baumholder, empfiehlt, sich nur auf die Spiele zu konzentrieren und die Tabelle auszublenden. Foto: Joachim Hähn Lesezeit: 2 Minuten Die Leistung hat Mut gemacht. Trotz der extrem unglücklichen 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende beim SV Morlautern hat Fußball-Oberligist VfR Baumholder Selbstvertrauen im Abstiegskampf getankt. Das soll beim wichtigen Auswärtsspiel am Samstag beim FV Dudenhofen auch in Punkte münden.

Unter der Woche war mal wieder Benny Früh in die Vorbereitung des VfR Baumholder auf den nächsten Gegner einbezogen. Der Ex-Coach spielte schließlich mit seinem neuen Verein, Wormatia Worms, am vergangenen Wochenende beim FV Dudenhofen, also genau dort, wo am Samstag der VfR seine nächste Bewährungsprobe zu bestehen hat. Benny Früh ...