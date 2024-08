Plus Idar-Oberstein „Toni-Kroos-Liga“ und Bundeswehr-Nationalmannschaft: Spieler des SC Idar-Oberstein sind gefragt Von Sascha Nicolay i Tobias Edinger, die Nummer eins des SC Idar-Oberstein, fischt jetzt auch Kugeln in der Liga von Toni Kroos weg. Foto: Joachim Hähn Noch möchte Tomasz Kakala nicht an die kommende Woche denken, doch ganz aus dem Kopf geht sie dem Trainer des SC Idar-Oberstein dann doch nicht. Kakala sorgt sich um einige seiner Akteure. Das hat weniger mit dem Verbandspokalspiel am Mittwoch beim Bezirksligisten TuS Bedesbach-Patersbach zu tun, sondern eher mit den Verpflichtungen, die einige Spieler haben. Es steht fest, die Akteure des SC Idar-Oberstein sind gefragt. Lesezeit: 2 Minuten

Am Montag wird Kakala seinen bangen Blick in Richtung Kölner Lanxess Arena richten. 20 000 Zuschauer werden dort am ersten Spieltag der „Icon League“ erwartet, und Tobias Edinger sowie Florian Zimmer sind mittendrin. Bekanntlich nicht etwa auf den Besucherrängen, sondern unten auf dem Kleinfeld, wo im Fünf-gegen-fünf mit Bande gekickt wird. ...