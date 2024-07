Plus Westerwald Testspiele: Eisbachtal besteht den letzten Härtetest – Dämpfer für Westerburg, Höhr-Grenzhausen und Berod Stefan Nink Von Marco Rosbach i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Der Start in der Fußball-Oberliga und die erste Runde im Rheinlandpokal stehen bevor. Einige Westerwälder Mannschaften absolvierten nun ihre letzten Tests der Vorbereitung. Lesezeit: 3 Minuten

TuS Dietkirchen - Spfr Eisbachtal 1:3 (1:1). Das Ergebnis bei der Generalprobe vor dem Liga-Auftakt in Karbach stimmte zwar am Ende für die Eisbären, doch Trainer Thorsten Wörsdörfer klang nach dem Abpfiff am Reckenforst alles andere als begeistert. „Die Oberliga wird eine große Herausforderung für uns, wir müssen uns in ...