Testspiel: Eisbachtal dominiert Gipfeltreffen in Westerburg – Hundsangen in Torlaune – EGC bezwingt Mayen

Sein Vater Metin Kilic sprang in den bisher letzten Oberligapartien der Eisbachtaler Sportfreunde als Trainer ein, nun will Sohnemann Jamal Kilic (am Ball, hier im Zweikampf mit Westerburgs Anton Ebers), der aus der eigenen A-Jugend aufrückt, den „Eisbären“ auf dem Platz weiterhelfen. Foto: René Weiss