Plus Simmern Tests: Wildes 6:6 zwischen Argenthal und Oberwesel – Kirchbergs neuer Coach zufrieden Mirko Bernd Von Michael Bongard i 6:6 hieß es im Testspiel zwischen dem Bezirksligisten SG Argenthal/ Mörschbach/Liebshausen (Jonas Melsheimer bei der Grätsche) und dem Bezirksliga-Absteiger SG Viertäler Oberwesel um den dreifachen Torschützen Lukas Stüber auf dem Sportfest in Urbar. Foto: Mark Dieler Ein erstes komplettes Testwochenende bei den überregional tätigen Fußballern aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist vorüber, unter der Woche stehen bereits die nächsten Tests an. Hier unser Überblick: Lesezeit: 3 Minuten

FC Karbach Der Oberligist hatte seinen Wochenendtest gegen Hessenligist FC Eddersheim bekanntlich abgesagt, da es personell doch eng war nach drei Spielen in einer Woche zuvor. Am Dienstag sind die Karbacher aber wieder am Start, sie spielen um 19.30 Uhr in Kobern-Gondorf beim Bezirksliga-Mitte-Aufsteiger SV Untermosel. TuS Kirchberg Der erste Test des Rheinlandligisten ...