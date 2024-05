Plus Bad Kreuznach/Guldental

Teil des Organisationsteams: EM der Winzer ist für Nelson Rodrigues aus Bad Kreuznach eine Herzenssache

i Zwei Protagonisten von der Nahe bei der Vinoeuro in Portugal: Konstantin Gänz (links) ist Kapitän des deutschen Teams, und Nelson Rodrigues gehört dem Organisationsteam an. Foto: Dieter Ackermann

Wenn am Mittwoch in Portugal die Vinoeuro beginnt, dann werden auch wieder zwei Protagonisten von der Nahe am Start sein. Konstantin Gänz aus Guldental führt das deutsche Team als Kapitän aufs Feld, und der Bad Kreuznacher Nelson Rodrigues gehört dem Organisationsteam der Fußball-Europameisterschaft der Winzer an.