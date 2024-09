Plus Idar-Oberstein

Systemabsturz beim SC Idar-Oberstein: Sportfreunde Eisbachtal ziehen den Stecker im Haag

i Niklas scheint den Ball wegpusten zu wollen. Jonah Arnolds (links) und Lukas Reitz (Nummer 7), der überragende Eisbachtaler, schauen dem Innenverteidiger des SC Idar-Oberstein zu. Foto: Stefan Ding

Ein paar Sekunden war die Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und den Sportfreunden Eisbachtal erst alt, da schoss der neue SC-Verteidiger Juri Amidon an der eigenen Strafraumgrenze beim Klärungsversuch einen Mitspieler an. Der Ball prallte in den Lauf von Jonathan Kap, der alleine aufs Tor lief. Malik Yerima kratzte den Abschluss des Angreifers noch von der Linie.