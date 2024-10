Plus Koblenz

Stressige Tage in der Oberliga: Rot-Weiss Koblenz gegen Engers, TuS in Gonsenheim

i B-WH, Fussball-Oberliga; Rot-Weiß Koblenz - TuS Koblenz (blaue T.), Foto: Wolfgang Heil, 28.09.2024, Sport: Fussball

Intensive Wochen für die beiden Koblenzer Oberligisten: Bevor die TuS und Rot-Weiss am kommenden Mittwoch im Rheinlandpokal gefordert sind, steht das Duo am Samstag vor anspruchsvollen Aufgaben in der Liga.