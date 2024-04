Plus Baumholder Spencer Sarkissian hat den Coach überzeugt und sich in die Startelf gespielt: VfR Baumholder in Pfeddersheim Von Sascha Nicolay Zwei Partien in Folge ist der VfR Baumholder in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel bei der TSG Pfeddersheim soll die kleine Serie verlängert werden – idealerweise um den zweiten Sieg in Reihe. Lesezeit: 2 Minuten

So ein bisschen hofft und glaubt man beim VfR Baumholder an eine Kopie der Hinrunde. Da startete der VfR just in dem Moment eine Serie, als er gegen den FC Bitburg endlich den ersten Sieg einfuhr. Am vergangenen Samstag klappte es gegen Bitburg erneut, und das auch noch mit dem ...