Plus Idar-Oberstein

Spätes 2:2 löst beim SC Idar-Oberstein Jubel aus – Frei nach den Toten Hosen: Hier kommt Alex

Von Frank Faber

i Packte nicht nur in der Schlussphase zu: Alex (schwarzes Trikot) gehörte zu den auffälligsten Spielern des SC Idar-Oberstein. Foto: Joachim Hähn

Welch eine Dramatik in der Schlussphase. Aufsteiger SC Idar-Oberstein lag beim Oberliga-Heimauftakt mit 1:2 gegen den FV Diefflen zurück. Alex zog in der 90. Minute aus 18 Metern ab, und der Flachschuss prallte an den Pfosten. Sieben Minuten gab es anschließend an Nachspielzeit von Schiedsrichter Fabian Brune, und die SC-Fußballer warfen alles nach vorne. Die Kugel kam nach einem zunächst abgewehrten Einwurf von Niklas Baus über die rechte Angriffsseite wieder in den Strafraum der Saarländer zurück. Justus Klein machte das Spielgerät fest und kickte es zu Alex, der das Ding aus zehn Metern im Kasten versenkte. Ein 2:2 in der siebten Minute der Nachspielzeit – alle stürmten auf den Torschützen zu, und Brune pfiff die Partie sofort ab.