Späte Dummheit bringt FV Engers einen Punkt – 3:3 gegen Kaiserslautern II

Die Spiele zwischen dem FV Engers und dem 1. FC Kaiserslautern II in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind in dieser Saison ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Nach dem 4:4 im Hinspiel in der Pfalz Mitte August trennten sich beide Teams in ihrem letzten Spiel des Jahres 2023 mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden im Engerser Stadion am Wasserturm.