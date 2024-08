Am ersten Spieltag beim 1:1 gegen Eisbachtal lief für den FC Karbach und den neuen Flügelstürmer Leonardo dos Santos (in Blau) noch vieles nicht rund. Am zweiten Spieltag steht den Karbachern um Trainer Patrick Kühnreich (links) eine ganz harte Prüfung ins Haus: Es geht heute (13 Uhr) zum Vizemeister SV Gonsenheim. Foto: hjs-Foto