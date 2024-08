Plus Römerberg

SC Idar-Oberstein verpasst in Mechtersheim Auftaktsieg: Traumtor rettet den Einstand von Uwe Rapolder

i Die Trainer analysierten das 2:2 bei der Pressekonferenz locker. SC-Coach Tomasz Kakala und Altmeister Uwe Rapolder (rechts). Foto: Sascha Nicolay

Haarscharf vorbeigeschrammt ist der SC Idar-Oberstein an einem Auftaktsieg in der Fußball-Oberliga beim TuS Mechtersheim. In der 90. Minute gelang den Gastgebern in Unterzahl der ebenso schöne wie glückliche 2:2-Ausgleich.