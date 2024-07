Plus Burgen

SC Idar-Oberstein schnürt Dreierpack in sechs Minuten: 8:2-Testspielsieg gegen den FV Morbach

i Zwei Neuzugänge in Aktion: Lukas Stallbaum (am Ball) und Leon Krüger gehörten zum Team des SC Idar-Oberstein, das den FV Hunsrückhöhe Morbach im Testspiel 8:2 bezwang. Foto: Joachim Hähn

Das Endergebnis ist beeindruckend. Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein hat in einem Testspiel in Burgen an der Mosel Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach regelrecht auseinandergenommen. Am Ende hieß es 8:2 (4:2) für die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala.