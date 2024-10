Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein: Mit Stabilität gegen Rakete TuS Koblenz – Zwei Leistungsträger fallen aus

i Niklas Baus (in rot, am Ball) gehört zu den Akteuren des SC Idar-Oberstein, die sich klar stabilisiert haben. Gegen die TuS Koblenz wird Flavius Botiseriu (rechts) gesperrt fehlen. Foto: Stefan Ding

Die dritte Rakete aus dem Kracherquartett, mit dem es der SC Idar-Oberstein gerade in der Fußball-Oberliga zu tun hat, zündet am Samstag (15 Uhr). Nach dem Sieg gegen Wormatia Worms, der achtbaren 0:2-Niederlage beim FK Pirmasens und vor dem Auftritt am letzten Oktober-Wochenende bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern haben es die Idarer im Haag mit der TuS Koblenz zu tun.