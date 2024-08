Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein: Kapitän gesperrt, Torjäger vor Oberliga-Debüt – Zweite Bälle als Schlüssel in Morlautern

i Da helfen auch keine Diskussionen: Flavius Botiseriu ist beim Gastspiel des SC Idar-Oberstein in Morlautern nicht dabei. Der Kapitän fehlt wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Foto: Joachim Hähn

Noch ohne Sieg, aber eben auch ohne Niederlage ist der SC Idar-Oberstein bisher in der Fußball-Oberliga. Ob das Schmuckstadt-Glas am Anfang der Saison halb voll oder doch eher halb leer ist, könnte sich am Sonntag (15 Uhr) beim Gastspiel beim SV Morlautern herausstellen.