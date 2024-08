Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein in der Oberliga: Ruppenthal schoss das bislang letzte Tor – Letzter Dreier gegen Engers

i Das ist das bislang letzte Tor des SC Idar-Oberstein in der Oberliga: Felix Ruppenthal überwindet Julian Wamsbach im Tor von Hertha Wiesbach mit einem Schuss in die Lange Ecke zum 2:0. Foto: Joachim Hähn

Wenn der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) in Mechtersheim aufläuft, dann geht für den Verein eine mehr als fünf Jahre währende Durstrecke zu Ende. Von der Startelf beim bisher letzten Oberliga-Auftritt des SC gehören immerhin noch vier Akteure dem Kader am Samstag an.