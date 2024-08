Plus Koblenz

Rot-Weiss schießt sich mit 11:0 im Pokal auf Idar ein – Wiedersehen der TuS mit Rapolder fällt aus

i Er soll gegen auch Idar-Oberstein seine Qualitäten einbringen: Aboudoul Rachid Tchadjei (links, in der Partie gegen Auersmacher) war am Mittwoch beim deutlichen 11:0 im Rheinland-Pokal beim FC Urbar II einer der Rot-Weiss-Torschützen. Foto: René Weiss

Im Pokal ist die Pflicht erfüllt, die beiden Koblenzer Fußball-Oberligisten richten nun wieder den Fokus auf das Tagesgeschäft. Sowohl die TuS als auch die Rot-Weissen wollen nach den Niederlagen in der Vorwoche zurück in die Spur kommen – wobei Rot-Weiss kurz vor dem Ende der Transferfrist in der Offensive personell nachgelegt hat.