Plus Herxheim Rot-Weiss schenkt Trainer Cift drei Punkte – Kein Glanz, aber ein 3:0 in Herxheim Von Klaus Reimann „Es war sicher keine Glanzleistung“, schickte Fatih Cift gleich mal voraus. Doch am Ende rissen sich die Oberligakicker von Rot-Weiss Koblenz zusammen und lieferten mit einem 3:0 (0:0) beim SV Viktoria Herxheim dann doch noch das passende Geschenk für ihren Cheftrainer ab, der am Spieltag seinen 43. Geburtstag feierte. Lesezeit: 2 Minuten

Tabellenplatz sechs mit 23 Punkten nach 12 Spieltagen, bis dato lediglich 13 Gegentreffer – am Ende des Tages war es diese Zwischenbilanz, die Rot-Weiss-Coach Cift bei aller Kritik am Auftritt seiner Mannschaft in der Pfalz milde und versöhnlich stimmte. „Ja, das ist überragend“, konstatierte der Übungsleiter. „Zumal wir in Herxheim ...